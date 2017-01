7th Annual San Diego Brew Fest Preview 1/6

by CW6 News Team

Don’t Miss The 7th Annual San Diego Brew Fest

This Saturday, 12PM-4PM

NTC Park @ Liberty Station

Cost: $45 (General) $55 (VIP)

Live Music

100+ Microbrews

Food Trucks

Get Your Tickets At: SanDiegoBeerFest.com

Individual info-

Craft Beerd www.CraftBeerd.com

Quantum Brewing San Diego QuantumBrewingSD.com

Cali Life www.CaliLifeCo.com – Wooden Sunglasses

Thorn Street Brewery ThornStreetBrew.com